Роскомнадзор сообщил о внесении сервиса GetContact в реестр организаторов распространения информации

Это означает, что теперь компания обязана собирать и хранить данные пользователей и предоставлять их правоохранительным и специальным службам по запросу в соответствии с положениями так называемого «пакета Яровой», поясняют эксперты проекта «Роскомсвобода». Сервис GetContact позволяет узнать имя человека по номеру телефона. При этом от пользователя требуется предоставить доступ к своему списку контактов.