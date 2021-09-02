ЦИК потребовал от «Медузы» опровергнуть, что бизнесмена Потапенко сняли с выборов из-за акций «Яндекса» и «Сбера»

ЦИК потребовал от издания «Медуза» опровергнуть, что бизнесмена Дмитрия Потапенко сняли с выборов из-за акций «Яндекса» и «Сбера». О письме в редакцию говорится в телеграм-канале Центризбиркома. В комиссии утверждают, что у Потапенко нашли акции американских компаний Apple, Tesla, Ford и других. При этом «Яндекс» упоминался в решении Верховного суда. В интервью нашей радиостанции Потапенко сказал, что по поводу поддельных подписей, о которых он говорил, никакой реакции до сих пор нет.

Дмитрий Потапенко шел в Госдуму от «Российской партии свободы и справедливости». Издание «Медуза» внесено российскими властями в реестр иностранных агентов.