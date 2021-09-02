«Новая газета» опубликовала аудиозапись тренинга по выборам в Королеве, где обсуждали методы фальсификаций

Куратор рассказал об основной технологии с применением дубликатов избирательных списков. Один предназначен для наблюдателей, другой для избирателей. По словам участника совещания, цель в том, чтобы «Единая Россия» получила 45% голосов. «Новая газета» отмечает, что направила аудиозапись в Центризбирком и ждет официальной реакции.