Авиационные власти США запретили компании Ричарда Брэнсона запускать космопланы на время расследования

Федеральное авиационное управление изучает инцидент, который был во время полета британского миллиардера к границе космоса. Ранее журнал «Нью-Йоркер» написал, что космоплан компании Virgin Galactic 11 июля при возвращении на Землю отклонился от нужной траектории, что грозило аварийной посадкой. На борту тогда находился основатель компании Ричард Брэнсон. В суборбитальный полет от отправился на полторы недели раньше основного конкурента, миллиардера Джеффа Безоса.