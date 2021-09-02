В Госдепартаменте США намерены найти семьи детей, которые были эвакуированы из Афганистана без родителей

Точное количество таких детей в ведомстве не назвали. Ранее в соцсетях разошлись фотографии, на которых афганцы через забор аэропорта Кабула передают детей американским военным во время эвакуации. Тысячи жителей Афганистана бежали от боевиков, которые захватили страну после ухода войск США и НАТО .