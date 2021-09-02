«Новая газета» узнала о совещании по фальсификации выборов в подмосковном Королеве

Издание пишет, что в распоряжении редакции оказалась аудиозапись, на которой некий куратор ставит задачу перед руководителями избирательных комиссий и объясняет технологию кражи голосов избирателей. Эту запись вместе с официальным запросом «Новая газета» направила в Центризбирком и ждет реакции главы ЦИКа Эллы Памфиловой.