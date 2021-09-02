Шведская группа ABBA сегодня представила две песни с нового альбома, который выпустит впервые за 40 лет

Одна из композиций называется «Don’t Shut Me Down».
Группа ABBA прекратила совместные выступления в 1982 году. Музыканты рассказали, что записали песни во время подготовки к сценическому шоу.
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Одна из композиций называется «Don’t Shut Me Down».
Группа ABBA прекратила совместные выступления в 1982 году. Музыканты рассказали, что записали песни во время подготовки к сценическому шоу.
+ 01:13 «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу…»
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