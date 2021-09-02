Z Архив новостей новости
5 1 6 679
22:04, 02 сентября 2021

Остатки урагана Ида, дошедшие до северо-востока США, оказались более катастрофичными и смертельными, чем сам ураган

Остатки урагана Ида, дошедшие до северо-востока США, оказались более катастрофичными и смертельными, чем сам ураган, обрушившийся ранее на Луизиану — в Нью-Йорке и Нью-Джерси жертвами торнадо, ливней и наводнений стали по крайней мере 22 человека. Несколько линий метро, а также деятельность одного из аэропортов пришлось остановить.

Проливной дождь, который пришел на Северо-Восток США вместе с остатками урагана Ида, который ослаб к тому времени до тропического шторма, превратил улицы и платформы метро Нью-Йорка и Нью-Джерси в реки. Спасатели на лодках доставали людей с крыш автомобилей. Сотни людей были эвакуированы из поездов и метро. Восемь линий метро были полностью остановлены — вода хлынула в подземку водопадом. Затопило нижний этаж и багажный отсек аэропорта Ньюарка — на несколько часов аэропорт не работал. Впервые в истории Нью-Йорка в городе был установлены режим чрезвычайного положения из-за ливневых паводков. До пяти утра любым автомобилям, кроме спасательных, было запрещено передвигаться по городу. Несколько человек, включая двухлетнего мальчика, погибли утонули в подвальных квартирах в Квинсе. Пять человек были найдены мертвыми в жилом комплексе в городе Элизабет, штат Нью-Джерси. Восемь сантиметров осадков выпало вечером в среду в Центральном парке Нью-Йорка за час, что вдвое побило предыдущий рекорд, установленный тропическим штормом Генри, который обрушился на город и штат 11 дней назад.

Торнадо в среду ночью были зафиксированы в Мэриленде и Филадельфии, а в Нью-Джерси торнадо уничтожил девять домов подряд на одной улице.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Вандалы разрисовали подъезд и офис правозащитника Льва Пономарева Рядом с квартирой правозащитника повесили листовку с текстом «логово защитника террористов»...

5 129 6 9183 13:27
Новости

В Кремле считают опасными евроатлантические устремления Украины Россия будет вынуждена пойти на контрмеры, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрия Пескова…

5 69 6 5130
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Киев обиделся Чтобы как-то подсластить пилюлю, Таллин пообещал усилить военную помощь Украине и предоставить полевой госпиталь. Второе нужнее, честное слово…

5 71 6 7808 11:18
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

3518638

5 60 6 6805 17:08
#слушать 36:24 ;смотреть $скачать HD / SD
Новости

Радио «Свобода»: Младшая дочь депутата Леонида Слуцкого начала учиться в престижной американской школе в Швейцарии Слуцкий входил в последние пять созывов Госдумы и возглавляет комитет по международным делам…

5 37 6 5682
Блоги

«Журналисты — не иностранные агенты!». Обращение независимых медиа к российским властям «Мы требуем пересмотра решений о закрытии редакций наших коллег, присвоении им статусов нежелательных организаций и иностранных агентов»...

5 115 6 18454 27.08
Блоги

+ «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» 01:13 «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу…»

5 248 6 41424 31.08
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Политическая элита США сама лишила себя разума Политическое поведение США и их союзников становится похоже на поведение безумца. Более точно — на поведение параноика, который во всех явлениях видит только то, что ему хочется видеть…

5 50 6 8568 31.08
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Бесплатные пересадки. Снижение стоимости проезда в наземном транспорте С сегодняшнего дня пересадка между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов будет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки…

5 69 6 11801 01.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Чего сейчас удивляться, что аудитория узнала об источниках вашего финансирования? Именно эти СМИ так любят публиковать персональную информацию и копаться в чужих финансах, включая разоблачения собственных же коллег. Теперь и про вас узнали важные вещи — вас в том числе финансируют из-за рубежа…

5 247 6 46035 27.08
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Результат титанического труда и мудрой политики налицо Мы все также ждем в гости Александра Григорьевича и встретим с особым радушием. В нашей республике его ценят и уважают как волевого, мужественного и порядочного человека…

5 105 6 20171 30.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Правочеловеческий 3D-принтер в Гааге сломался Голландских депутатов весьма справедливо, надо сказать, возмутило, что Гаага помогает боевикам, которые не гнушаются такими откровенно варварскими методами ведения войны, как вербовка детей…

5 38 6 7649 31.08
Новости

Российский МИД возмутился тем, что компании Google и Apple не удаляют из своих магазинов приложение «Навальный» Это неприемлемо, особенно в преддверии выборов, сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает РИА Новости…

5 26 6 5201
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Моськи vs слоны Занятно, конечно, какое угнетающее действие на власть оказывает само имя Навального. Он уже физически удален из свободной жизни. Но оказывается приложение с этим именем самим фактом своего существования является вмешательством в выборы…

5 68 6 13561 17:56
Блоги

12 поправок в законы об иноагентах Медиасообщество России выступает с пакетом поправок в действующее законодательство об «иностранных агентах», которые направлены на корректировку правоприменения…

5 95 6 19295 01.09
Новости

Соратники Навального выпустили расследование, где утверждают, что у зампреда Госдумы Гордеева имущество на 1,5 млрд Элитная недвижимость, как утверждают авторы расследования, записана на родственников заместителя председателя нижней палаты парламента – его жену, дочь, сына, невестку и тещу…

5 26 6 5382

Популярное за неделю

Новости

В Кремле не поддерживают директора школы в Воркуте, которая назвала наглостью поступок ученика, поправившего Путина Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков…

5 68 6 32324
Интервью Тузы

Андрей Илларионов гость: Андрей Илларионов старший научный сотрудник Центра политики безопасности, г.Вашингтон

А.Илларионов Вместе с ними пришли и сотрудники и спецслужб, может быть полковники…
А.Венедиктов Это майоры, это охрана. Андрей Николаевич, я их всех знаю.
А.Илларионов Я могу продолжить?
А.Венедиктов Ну, естественно, я тоже. Мы с вами разговариваем. Это не монолог, извините…

5 409 6 93084 26.08
#слушать 52:07 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

2894854
«Процессы, занявшие вторые места в голосовании»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 5 6 4308 29.08
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Деды воевали? У меня для дедов плохие новости… Мирзализаде за шутку выслан. А Поздняков за угрозы, атаки и самое натуральное разжигание вражды скоро, поверьте, будет представлен к награде. Я бы дал орден Дружбы. Два…

5 93 6 167610 30.08
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Крокодил в кремлевской стене Крокодил в кремлевской стене Первоочередные объекты удушения, носители этой хилой русской свободы идут к режиму жаловаться на режим…

5 51 6 83675 30.08
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9244074
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5012742

Сегодня в эфире