Остатки урагана Ида, дошедшие до северо-востока США, оказались более катастрофичными и смертельными, чем сам ураган, обрушившийся ранее на Луизиану — в Нью-Йорке и Нью-Джерси жертвами торнадо, ливней и наводнений стали по крайней мере 22 человека. Несколько линий метро, а также деятельность одного из аэропортов пришлось остановить.

Проливной дождь, который пришел на Северо-Восток США вместе с остатками урагана Ида, который ослаб к тому времени до тропического шторма, превратил улицы и платформы метро Нью-Йорка и Нью-Джерси в реки. Спасатели на лодках доставали людей с крыш автомобилей. Сотни людей были эвакуированы из поездов и метро. Восемь линий метро были полностью остановлены — вода хлынула в подземку водопадом. Затопило нижний этаж и багажный отсек аэропорта Ньюарка — на несколько часов аэропорт не работал. Впервые в истории Нью-Йорка в городе был установлены режим чрезвычайного положения из-за ливневых паводков. До пяти утра любым автомобилям, кроме спасательных, было запрещено передвигаться по городу. Несколько человек, включая двухлетнего мальчика, погибли утонули в подвальных квартирах в Квинсе. Пять человек были найдены мертвыми в жилом комплексе в городе Элизабет, штат Нью-Джерси. Восемь сантиметров осадков выпало вечером в среду в Центральном парке Нью-Йорка за час, что вдвое побило предыдущий рекорд, установленный тропическим штормом Генри, который обрушился на город и штат 11 дней назад.

Торнадо в среду ночью были зафиксированы в Мэриленде и Филадельфии, а в Нью-Джерси торнадо уничтожил девять домов подряд на одной улице.