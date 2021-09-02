Журналисты «Радио Свобода» рассказали о расходах депутата Леонида Слуцкого на виллу в Турции и школу в Швейцарии

Большое расследование основано на публикациях из аккаунта в соцсети ТикТок предполагаемой дочери Слуцкого, 8-летней Лиды. Из видео девочки журналисты делают вывод, что Слуцкий пользуется роскошной виллой и курортом близ турецкого Бодрума. А саму Лиду известный своей антиамериканской риторикой председатель международного комитета Думы отправил в частную «Американскую школу в Швейцарии», год обучения в которой стоит почти 90 тысяч долларов.

По версии авторов расследования, расходы Слуцкого, многократно превышающие его официальные доходы, объясняются дружбой с Годом Нисановым, девелопером из азербайджанского клана горских евреев (он, в частности, владеет ТРЦ «Европейский» у Киевского вокзала). Нисанова Лида Слуцкая в своем тиктоке упоминает дважды. Один раз девочка прямо пишет: «Когда владелец Европейского папин лучший друг».

Леонид Слуцкий на выборах в Госдуму идет вторым номером в федеральном списке ЛДПР. Получить его комментарий или бизнесмена Года Нисанова «Эху Москвы» не удалось. В 2018 году три журналистки обвинил Слуцкого в сексуальных домогательствах. Последствий для депутата не было.

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