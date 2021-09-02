Россия не намерена продлевать мандат наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска границы с Украиной

Он истекает 30 сентября. Постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич сегодня заявил, что это решение пересмотру не подлежит. По словам дипломата, присутствие наблюдателей используется для антироссийских нападок. Кремлю таким образом демонстрирует свою неудовлетворенность нынешней ситуацией в регионе, сообщил «Эху Москвы» военный обозреватель Александр Гольц.

Тем временем, министерство иностранных дел Украины осудило отказ России от продления мандата миссии ОБСЕ на границе. В ведомстве предположили, что такое решение может свидетельствовать о планах поставлять оружие на неподконтрольные Киеву территории Донбасса.