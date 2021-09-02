Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что в Пекине будет создана фондовая биржа

По его словам, она станет основной площадкой для инновационных предприятий малого и среднего бизнеса, пишет агентство Reuters. Две главные фондовые биржи Китая располагаются в Шанхае и Гонконге. В марте мировые СМИ писали, что Китай намерен создать биржу для тех компаний, которые размещают акции за рубежом.