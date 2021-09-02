Глава турецкого МИДа заявил, что Анкара ждет обновления сделки с ЕС из-за ожидаемой волны афганских беженцев

Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара ждет обновления сделки с ЕС из-за ожидаемой волны афганских беженцев. Он напомнил, что Евросоюз ранее решил выделить Турции 3 миллиарда долларов на прием мигрантов, но не выполнил своих обязательств. Чавушоглу подчеркнул, что Турция ни в коем случае не согласится принять беженцев из Афганистана. На днях все страны Евросоюза отказались от массового приема новых мигрантов.