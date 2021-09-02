Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что распространения новых штаммов коронавируса в России пока нет

По ее словам, превалирующим остается вариант дельта. Попова добавила, что в школах сохранится требование каждому классу заниматься в отдельном кабинете. Будет лестничное расписание, чтобы дети как можно меньше контактировали друг с другом из разных классов, передает ТАСС.