Администрация Хабаровска опубликовала извинения учительницы, станцевавшей танец живота

Преподаватель хореографии школы №76 Юлия Марченко выразила сожаления тем, что ее номер на линейке 1 сентября вызвал негативную реакцию. При этом она отметила, что костюм был полностью закрытым, некоторые его части были телесного цвета. Накануне чиновники начали проверку школы из-за танца учительницы.