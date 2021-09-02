Соратники Навального утверждают, что семья вице-спикера ГД Гордеева владеет недвижимостью на полтора миллиарда рублей

Соратники Алексея Навального утверждают, что семья вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева владеет недвижимостью на полтора миллиарда рублей. В расследовании говорится, что три квартиры в Москве, участок на Рублевке и два участка в Подмосковье оформлены на его жену и детей. Алексей Гордеев возглавляет списки «Единой России» в Воронежской области. Ранее он был министром сельского хозяйства. Получить комментарий его или его представителя по этому вопросу не удалось.