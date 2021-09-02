Бизнесмен Дмитрий Потапенко заявил, что объяснение ЦИКа о его снятии с выборов противоречит решению Верховного суда

Издание «Медуза» сегодня сообщило, что в редакцию поступило письмо от Центризбиркома, в котором говорится, что регистрацию предпринимателя кандидатом в Госдуму отменили не из-за акций «Яндекса» и «Сбербанка», а из-за ценных бумаг американских компаний Apple и Tesla. В интервью нашей радиостанции Потапенко сказал, что по поводу поддельных подписей, о которых он говорил, никакой реакции до сих пор нет.

Дмитрий Потапенко шел в Госдуму от «Российской партии свободы и справедливости». Он намерен обжаловать решение Верховного суда о снятии его с выборов.

Издание «Медуза» внесено российскими властями в реестр иностранных агентов.