Россия не будет продлевать мандат наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска границы с Украиной

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александра Лукашевича. По его словам, это решение пересмотру не подлежит. Нынешний мандат истекает 30 сентября. На сайте ОБСЕ наблюдатели публикуют еженедельный отчет о лицах и машинах, пересекающих границу. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ начала свою работу на Украине в марте 2014 года. Наблюдатели в том числе фиксируют нарушение режима прекращения огня между сторонами конфликта в Донбассе.

Отказом продлевать мандат наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска границы с Украиной Россия демонстрирует неудовлетворение выполнением минских соглашений. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» военный обозреватель Александр Гольц.

«Это скорее демонстрация неудовлетворения тем, что по мнению России не выполняются минские соглашения так, как их читает Россия», – говорит эксперт.

По его словам, причин для обострения ситуации на границе нет. «С какого-то момента Россия стала выражать свое неудовольствие деятельностью группы ОБСЕ в районе конфликта и как видим, пытается затруднять ее деятельность. Я не вижу на сегодняшний день причин для какого-то обострения ситуации», – заключил А.Гольц.

Нынешний мандат ОБСЕ истекает 30 сентября. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ начала свою работу на Украине в марте 2014 года.