Легендарная шведская поп-группа ABBA анонсировала первый студийный альбом за последние 40 лет

Участники квартета, который распался в 1982 году, сказали, что вернулись в студию звукозаписи во время работы над сценическим шоу, передает британская медиакомпания ВВС. В интервью шведскому телеканалу SVT, музыкант Бенни Андерсон сказал, что сначала записали две песни, а потом решили сделать еще несколько композиций, и получилось хорошо.