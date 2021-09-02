Президент США Джо Байден заявил, что распорядился использовать стратегический запас нефти из-за урагана «Ида»

По его словам, это позволит бороться с повышением цен на топливо. Байден добавил, что его администрация стремится как можно быстрее оценить ущерб, нанесенный стихией, в том числе районам, где добывают нефть. В Нью-Йорке из-за наводнений перекрыты основные автомагистрали и не работает метро. Как передает телеканал NBC, жертвами урагана в США стали более 20 человек.