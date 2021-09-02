Центризбирком утверждает, что бизнесмена Дмитрия Потапенко сняли с выборов из-за акций компаний Apple, Tesla и Ford

Издание «Медуза» пишет, что в редакцию издания поступило письмо от ЦИКа. В нем говорится, что сообщения о том, что регистрация предпринимателя кандидатом в Госдуму была отменена из-за акций «Яндекса» и «Сбербанка», не соответствуют действительности. Ранее о том, что претензии ЦИКа возникли именно из-за акций этих компаний писала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на самого Потапенко. Он шел в Госдуму от «Российской партии свободы и справедливости». С выборов его снял накануне Верховный суд. Издание «Медуза» внесено российскими властями в реестр иностранных агентов.
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