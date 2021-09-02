Суд в Амстердаме отложил вынесение решения по делу о скифском золоте до 26 октября

Об этом сообщают РИА Новости. Тяжба длится уже 6,5 лет. Крымские музеи требуют вернуть им коллекцию экспонатов, которая уже восьмой год находится в Нидерландах. Они были доставлены на выставку, но из-за присоединения Крыма к России возник спор об их принадлежности. Украина настаивает, что музейные экспонаты должны быть возвращены в страну.