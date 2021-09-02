В центре Москвы, по сведениям ТАСС, задержан муж режиссера Валерии Гай Германики

Полиция пришла в номер отеля Ritz Carlton на Тверской, где остановился бизнесмен Денис Молчанов. По словам источника, у него обнаружили охотничье ружье и неизвестное вещество, которое отправили на экспертизу. Как передает телеканал НТВ, Валерия Гай Германика рассказала, что между ними с мужем произошел конфликт, после чего ее супруг ушел с ружьем из дома. Только что агентство ТАСС со ссылкой на представителя режиссера сообщило , что бизнесмена Дениса Молчанова отпустили из полиции.
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