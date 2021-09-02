Министр связи Максут Шадаев назвал беспочвенными опасения о вреде сотовых сетей нового поколения 5G

Он подчеркнул, что в мире стоит уже более миллиона базовых станций и их безопасность доказана, передает ТАСС. На днях жители города Азова в Ростовской области попытались засыпать землей яму с работавшими в ней археологами, поскольку думали, что препятствуют установке вышек связи 5G.