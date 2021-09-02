Президент США Джо Байден раскритиковал Верховный суд, который отказался приостановить техасский закон об абортах

По словам американского лидера, это решение представляет собой беспрецедентное посягательство на права женщин. Байден поручил юристам Белого дома, какие шаги может принимать федеральное правительство, чтобы обеспечить жительницам Техаса доступ к безопасным и законным абортам. Резонансный закон вступил в этом штате в силу накануне. Он в большинстве случаев запрещает аборты уже после шести недель беременности, даже после изнасилования или инцеста.