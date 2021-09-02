Международная следственная группа по делу о сбитом на Украине Боинге предложила военным России поделиться сведениями

Международная следственная группа по делу о сбитом на Украине «Боинге» предложила российским военным поделиться сведениями. В полиции Нидерландов отметили, что обращение адресовано прежде всего жителям города Курск. По версии следствия, именно из этого города в Донбасс был доставлен зенитно-ракетный комплекс «Бук», сбивший в 2014 году пассажирский самолет компании «Малазийские авиалинии». Он летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли почти 300 человек. Судебный процесс идет в Гааге. Российские официальные лица неоднократно отвергали все обвинения по этому делу в адрес России.
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