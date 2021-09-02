Радио «Свобода»: Младшая дочь депутата Леонида Слуцкого начала учиться в престижной американской школе в Швейцарии

Радио «Свобода» утверждает, что младшая дочь депутата Леонида Слуцкого начала учиться в престижной американской школе в Швейцарии. Слуцкий входил в последние пять созывов Госдумы и возглавляет комитет по международным делам. В 2018 году три журналистки обвинили его в сексуальных домогательствах, но никаких последствий для Слуцкого не было. Обширная публикация, которая появилась сегодня на сайте радио «Свобода», основана на видеозаписях дочери депутата в сервисе Тикток. Российские власти считают радио «Свобода» СМИ-иноагентом.