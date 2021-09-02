Радио «Свобода»: Младшая дочь депутата Леонида Слуцкого начала учиться в престижной американской школе в Швейцарии

Радио «Свобода» утверждает, что младшая дочь депутата Леонида Слуцкого начала учиться в престижной американской школе в Швейцарии. Слуцкий входил в последние пять созывов Госдумы и возглавляет комитет по международным делам. В 2018 году три журналистки обвинили его в сексуальных домогательствах, но никаких последствий для Слуцкого не было. Обширная публикация, которая появилась сегодня на сайте радио «Свобода», основана на видеозаписях дочери депутата в сервисе Тикток. Российские власти считают радио «Свобода» СМИ-иноагентом.
Самое обсуждаемое
+ 01:13 «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу…»
Чего сейчас удивляться, что аудитория узнала об источниках вашего финансирования? Именно эти СМИ так любят публиковать персональную информацию и копаться в чужих финансах, включая разоблачения собственных же коллег. Теперь и про вас узнали важные вещи — вас в том числе финансируют из-за рубежа…