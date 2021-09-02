Под Самарой убит подозреваемый в изнасиловании двух девочек 6 и 8 лет

Его тело со следами ножевых ранений нашли в лесу возле поселка Винтай, сообщает региональное управление Следственного комитета. По словам источника агентства РИА Новости, по одной из версий фигуранта дела о сексуальном насилии убил отец одной из жертв. Почему обвиняемый в столь тяжких преступлениях находился не в СИЗО, в Следственном комитете не пояснили.