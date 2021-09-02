Соратники Навального выпустили расследование, где утверждают, что у зампреда Госдумы Гордеева имущество на 1,5 млрд

Соратники оппозиционера Алексея Навального выпустили расследование, в котором утверждают, что нашли у зампреда Госдумы Алексея Гордеева имущества на 1,5 млрд рублей.

Элитная недвижимость, как утверждают авторы расследования, записана на родственников заместителя председателя нижней палаты парламента – его жену, дочь, сына, невестку и тещу. Как следует из базы Росреестра, у семьи Гордеевых есть квартира в ЖК премиум-класса в центральном московском районе Якиманка за 260 миллионов; еще три квартиры «попроще», но тоже в центре, дом на Рублево-Успенском шоссе, который оценили в 480 миллионов, 80 соток с домом в Рязанской области, два участка и дома в элитном поселке «Зеленый мыс» на Пестовском водохранилище в Подмосковье.

Согласно декларациям, Гордеев с супругой с 2008-го, когда они впервые отчитались о доходах публично, заработали менее 150-ти миллионов. При этом, подчеркивают авторы расследования, сын Гордеева в 24 года стал владельцем компании, которая обрабатывает 45 тысяч гектаров земли (его отец до перехода на работу в Думу 10 лет работал министром сельского хозяйства).

Получить комментарий пресс-секретаря Алексея Гордеева касательно этого расследования пока не удалось.