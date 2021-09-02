Спортсменка из Афганистана выступила на Паралимпиаде в Токио после эвакуации из Кабула

22-летняя Закия Худадади сегодня вышла на поединок по тхэквондо в белом хиджабе. Она стала первой с 2004 года представительницей Афганистана, которая выступила на паралимпийских играх, сообщает агентство Reuters. Она проиграла два боя спортсменкам из Узбекистана и Украины.