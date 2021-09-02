В Афинах прошел митинг врачей против обязательной вакцинации от коронавируса

Около 300 медиков пришли к зданию парламента Греции, передает ТАСС. Информации о задержаниях нет. Национальная федерация работников государственных больниц также проводит сегодня пятичасовую забастовку. По данным организации, в Греции за отказ вакцинироваться собираются отстранить от работы 10 тысяч медработников.