Суд в Ростове-на-Дону арестовал активистку на пять суток из-за фотографии наклейки с надписью «Умное голосование»

Белла Насибян была задержана утром возле детского сада, куда привела трехлетнего сына, пишет «Новая газета». Полицейские составили на нее протокол по административной статье о пропаганде нацисткой или экстремистской символики. В протоколе «Умное голосование» названо проектом Фонда борьбы с коррупцией, который был признан властями иностранным агентом и экстремистской организацией, чья деятельность в России запрещена. Трехлетний ребенок на время ареста мамы будет на попечении бабушки.