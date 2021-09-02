Суд в Ростове-на-Дону арестовал активистку на пять суток из-за фотографии наклейки с надписью «Умное голосование»

Белла Насибян была задержана утром возле детского сада, куда привела трехлетнего сына, пишет «Новая газета». Полицейские составили на нее протокол по административной статье о пропаганде нацисткой или экстремистской символики. В протоколе «Умное голосование» названо проектом Фонда борьбы с коррупцией, который был признан властями иностранным агентом и экстремистской организацией, чья деятельность в России запрещена. Трехлетний ребенок на время ареста мамы будет на попечении бабушки.
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Чего сейчас удивляться, что аудитория узнала об источниках вашего финансирования? Именно эти СМИ так любят публиковать персональную информацию и копаться в чужих финансах, включая разоблачения собственных же коллег. Теперь и про вас узнали важные вещи — вас в том числе финансируют из-за рубежа…