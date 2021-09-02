В Греции объявлен трехдневный траур в связи со смертью композитора Микиса Теодоракиса

Как заявил на заседании кабинета министров премьер Кириакос Мицотакис, вместе с ним затихла вся греческая нация. Композитору было 96 лет. Именно он является автором музыки к фильму «Грек Зорба». Позже одну из композиций — танец «сиртаки» — стали называть символом Греции.

Микис Теодоракис — автор множества симфоний, камерных произведений, популярных песен. Композитор активно занимался политикой и несколько избирался в парламент. Прощание с ним будет проходить с 7 по 9 сентября в Кафедральном соборе в Афинах.