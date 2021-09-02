В Кабуле уже завтра может вновь частично возобновить работу аэропорт

Пока речь идет лишь об открытии для внутренних рейсов – прежде всего в Кандагар, Мазари-Шариф и Джелалабад, всего в стране почти полсотни аэродромов. Захватившие власть в стране талибы ведут консультации с правительствами Катара и Турции, которые могут взять на себя часть ответственности за обеспечение безопасности. В Стамбуле объявили, что оценивают такую перспективу, цитата, «умеренно оптимистично».

Доступ к кабульскому аэропорту ожидает ООН – чтобы как можно скорее организовать поставки гуманитарной помощи афганцам. В Пентагоне подчеркивают, что перед завершение эвакуации своих людей из аэропорта 31-го августа привели в негодность всю технику, которую можно использовать в военных целях, но не тронули пожарные машины и погрузчики – именно потому, что без них нормальная работа воздушной гавани невозможна.

На фоне эвакуации западных военных и дипломатов, а также сотрудничавших с ними афганцев с семьями во второй половине августа, напомню, в аэропорту сначала произошел двойной взрыв, унесший жизни почти двухсот человек, а затем воздушная гавань еще и подверглась ракетному обстрелу. В обоих случаях ответственность на себя взяло запрещенное в России Исламское государство.

Пока же воздушное пространство над страной пустует – все иностранные перевозчики облетают Афганистан стороной.

Москва не планирует содействовать переговорам между талибами и другими политическими силами в Афганистане. Это дал понять глава российского МИДа Сергей Лавров. Он отметил, что переговоры с представителями движения «Талибан» в Панджшерском ущелье ведут афганские таджики.

Напомним, «Талибан» признан в России террористической организацией, деятельность которой запрещена.