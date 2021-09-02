Польша вводит режим чрезвычайного положения в приграничных с Белоруссией воеводствах

Президент страны Анджей Дуда утвердил решение правительства согласно которому, режим ЧП затронет 115 населенных пунктов в Подляском воеводстве и 68 в Люблинском. Это означает запрет на проведение массовых мероприятий и ужесточение контроля за обстановкой со стороны правоохранительных органов. Документы будут проверять чаще, а полицейские дежурства усилят. Причиной стали многочисленные попытки мигрантов прорваться в Европейский союз со стороны Белоруссии. За последние месяцы таких поползновений насчитали более 3 тысяч. Польские власти обвиняют в этом соседей. Они считают, что Александр Лукашенко чуть ли не специально свозит беженцев к границе в отместку за санкции, которые были введены после инцидента с самолетом компании Райнэйр. Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьскй, которого цитирует ТАСС, говорит, что за последнее время из Багдада в Минск прибыло около 40 рейсов, кроме того Иракцы прилетают и из Турции. Сейчас вы Белоруссии около 10 тысяч беженцев с Ближнего Востока. Лукашенко со своей стороны отвечает, что просто перестал сдерживать поток, поскольку у него нет ни средств, ни сил.



Польша начала строительство забора с колючей проволокой и усилила пограничные заставы двумя тысячами солдат. По завершении работ планируется перекрыть участок протяженностью 180 километров из более чем четырехсот.