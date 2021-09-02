Израиль, который по праву считается пионером в деле вакцинации, сейчас переживает вспышку заболеваемости, в то время как соседняя Иордания в этом отношении остается стабильной, пишет сегодня автор публикации во французской Figaro.

«Подобное сравнение сеет некоторые сомнения», — отмечается в статье. — Возникает вопрос, почему Израиль, где вакцинация широко распространена, переживает сегодня особенно сильную волну заражения, в то время как в Иордании пандемические показатели относительно стабильны при том, что вакцинация там практикуется гораздо меньше. Две имеющие общую границу страны с начала пандемии столкнулись с очень разными вызовами и проблемами. Уже в апреле Израиль вакцинировал 60 процентов населения, а в Иордании сегодня привиты менее тридцати процентов. С таким различием в статусе вакцинации согласуются и другие ответные реакции на коронавирус, продолжает Фигаро (перевод сайта Инопресса). — В то время как Израиль довольно быстро возобновил доступ в общественные места после последней волны в марте этого года, Иордания продолжала сохранять жесткий карантин и пограничный контроль до июня. Адвокат Фабрис Дивизио, деятель движения против санитарных пропусков, полагает, что объяснение может заключаться в отставании в уровне заражений между двумя странами: по результатам годичных наблюдений, Иордания достигла своего соответствующего пика примерно через два месяца после Израиля. Поэтому точная оценка станет возможной лишь через несколько недель.

Судя по всему, продолжает автор публикации, трудно отрицать, что вакцинация, даже в крупных масштабах, не предотвращает циркуляцию вируса. В Израиле в последнее время был даже побит рекорд всех волн заражений с пиковым уровнем в 11 тысяч случаев в день. При этом сравнивать две страны с разной плотностью населения, социальным привычками, разным возрастным составом населения довольно трудно, считает эксперт издания. Неоспоримым остается и тот факт, что в отношении тяжелых осложнений при Ковид-19 эффективность вакцины, к примеру, против варианта Дельта остается очень высокой.

Для противников всеобщей вакцинации сегодня существует достаточно признаков, чтобы сделать вывод о пределах этой стратегии. Ее сторонникам, наоборот, стоит усвоить, что нужно идти дальше, осознавая, что коллективный иммунитет будет достигнут только при вакцинации более 60 процентов жителей страны или даже при введении дополнительных доз, так называемых «бустерных вакцин», отмечается в статье.

Эксперты французского издания считают, что дополнительное вакцинирование необходимо и для более эффективной борьбы с будущими вариантами коронавируса.