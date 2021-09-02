В РПЦ назвали неуместными слова Геннадия Зюганова, который назвал Иисуса Христа первым коммунистом

В интервью агентству РИА Новости зам.председателя синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе сказал, что сравнивать бога с политико-экономическими учениями нельзя. При этом Кипшидзе подчеркнул, что двери православных храмов открыты для верующих представителей всех российских партий.

Лидер КПРФ накануне в эфире радиостанции «Комсомольская правда» предложил сравнить Нагорную проповедь Христа и моральный кодекс строителя коммунизма.

Писатель Виктор Шендерович считает высказывание лидера КПРФ Геннадия Зюганова об Иисусе как первом коммунисте частью предвыборной борьбы. Об этом он сказал в эфире «Эха Москвы». Шендерович также назвал Иисуса Христа политическим диссидентом.

Как напоминает газета РБК, в 2018 году президент Владимир Путин в документальном фильме «Валаам» говорил, что коммунизм сродни христианству. Он также сравнил тело Владимира Ленина в Мавзолее с мощами святых.