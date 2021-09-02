Z Архив новостей новости
5 6 6 781
18:14, 02 сентября 2021

В Кремле сегодня дали понять, что следили за переговорами президентов США и Украины, которые состоялись в Вашингтоне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва обеспокоена устремлением Украины в НАТО и готовностью Вашингтона помогать Киеву.

Президент США Джо Байден сказал, что Вашингтон готов плотно сотрудничать с Украиной по основным вопросам.

Байден добавил, что хотел бы вновь посетить Украину. 

По итогам переговоров, Джо Байден и Владимир Зеленский подписали совместное заявление о стратегическом партнерстве. Президент Украины, в частности, назвал строительство газопровода «Северный поток-2» больным вопросом для Киева. Зеленский считает, что Украина должна получить некие гарантии на случай его запуска.

Политолог Глеб Павловский считает, что встреча с Джозефом Байденом прошла удачно для президента Украины, хотя больших надежд на переговоры Зеленский не возлагал. Такое мнение Глеб Павловский высказал «Эху Москвы». Он добавил, что приоритет Украины для американской внешней политики не возрос, однако у Зеленского теперь есть подтверждение доброжелательных намерений США.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Вандалы разрисовали подъезд и офис правозащитника Льва Пономарева Рядом с квартирой правозащитника повесили листовку с текстом «логово защитника террористов»...

5 121 6 8338 13:27
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Киев обиделся Чтобы как-то подсластить пилюлю, Таллин пообещал усилить военную помощь Украине и предоставить полевой госпиталь. Второе нужнее, честное слово…

5 70 6 7120 11:18
Блоги

«Журналисты — не иностранные агенты!». Обращение независимых медиа к российским властям «Мы требуем пересмотра решений о закрытии редакций наших коллег, присвоении им статусов нежелательных организаций и иностранных агентов»...

5 115 6 18423 27.08
Блоги

+ «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» 01:13 «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу…»

5 246 6 41311 31.08
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Политическая элита США сама лишила себя разума Политическое поведение США и их союзников становится похоже на поведение безумца. Более точно — на поведение параноика, который во всех явлениях видит только то, что ему хочется видеть…

5 50 6 8534 31.08
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Бесплатные пересадки. Снижение стоимости проезда в наземном транспорте С сегодняшнего дня пересадка между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов будет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки…

5 69 6 11778 01.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Чего сейчас удивляться, что аудитория узнала об источниках вашего финансирования? Именно эти СМИ так любят публиковать персональную информацию и копаться в чужих финансах, включая разоблачения собственных же коллег. Теперь и про вас узнали важные вещи — вас в том числе финансируют из-за рубежа…

5 247 6 46026 27.08
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Результат титанического труда и мудрой политики налицо Мы все также ждем в гости Александра Григорьевича и встретим с особым радушием. В нашей республике его ценят и уважают как волевого, мужественного и порядочного человека…

5 105 6 20158 30.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Правочеловеческий 3D-принтер в Гааге сломался Голландских депутатов весьма справедливо, надо сказать, возмутило, что Гаага помогает боевикам, которые не гнушаются такими откровенно варварскими методами ведения войны, как вербовка детей…

5 38 6 7623 31.08
Блоги

12 поправок в законы об иноагентах Медиасообщество России выступает с пакетом поправок в действующее законодательство об «иностранных агентах», которые направлены на корректировку правоприменения…

5 93 6 19159 01.09
Новости

Школьник из Воркуты поправил президента России Владимира Путина во время открытого урока Путин назвал «Семилетней» войну против Швеции, в которой участвовал Петр Первый. Подросток сказал, что война называлась «Северной»...

5 90 6 127223
Интервью Тузы

Андрей Илларионов гость: Андрей Илларионов старший научный сотрудник Центра политики безопасности, г.Вашингтон

А.Илларионов Вместе с ними пришли и сотрудники и спецслужб, может быть полковники…
А.Венедиктов Это майоры, это охрана. Андрей Николаевич, я их всех знаю.
А.Илларионов Я могу продолжить?
А.Венедиктов Ну, естественно, я тоже. Мы с вами разговариваем. Это не монолог, извините…

5 407 6 92915 26.08
#слушать 52:07 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Сталинист Лавров Говорите, что теперь настоящая оппозиция — это коммунисты? Пожалуйста, вот вам такой же Лавров под красными флагами и с портретами Сталина — ждите новые репрессии, железный занавес и войну…

5 173 6 38149 31.08
Блоги

«Они не любят дырявых»: в Ярославле юные десантники устроили на сцене ДК перформанс «Смерть п…..м» Руководитель военно-патриотического клуба считает, что это здравые детские шутки…

5 109 6 26031 01.09
Интервью Особое мнение

Александр Проханов гость: Александр Проханов публицист, писатель

Сегодняшнее государство, путинское государство, оно осознает свою централистскую миссию, имперскую миссию…

5 32 6 7730 31.08
#слушать 35:55 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Сергей Марков политолог

Путин и мальчик Путин политический отец нации, — его мальчик и не пожалел. А учительница понимает, что это не правильно. И учит детей как правильно…

5 98 6 23815 11:09

Популярное за неделю

Новости

В Кремле не поддерживают директора школы в Воркуте, которая назвала наглостью поступок ученика, поправившего Путина Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков…

5 66 6 31664
Интервью Тузы

Андрей Илларионов гость: Андрей Илларионов старший научный сотрудник Центра политики безопасности, г.Вашингтон

А.Илларионов Вместе с ними пришли и сотрудники и спецслужб, может быть полковники…
А.Венедиктов Это майоры, это охрана. Андрей Николаевич, я их всех знаю.
А.Илларионов Я могу продолжить?
А.Венедиктов Ну, естественно, я тоже. Мы с вами разговариваем. Это не монолог, извините…

5 407 6 92915 26.08
#слушать 52:07 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

2894854
«Процессы, занявшие вторые места в голосовании»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 5 6 4285 29.08
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Деды воевали? У меня для дедов плохие новости… Мирзализаде за шутку выслан. А Поздняков за угрозы, атаки и самое натуральное разжигание вражды скоро, поверьте, будет представлен к награде. Я бы дал орден Дружбы. Два…

5 93 6 167397 30.08
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Крокодил в кремлевской стене Крокодил в кремлевской стене Первоочередные объекты удушения, носители этой хилой русской свободы идут к режиму жаловаться на режим…

5 51 6 83527 30.08
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9244040
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5012677

Сегодня в эфире