В Кремле сегодня дали понять, что следили за переговорами президентов США и Украины, которые состоялись в Вашингтоне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва обеспокоена устремлением Украины в НАТО и готовностью Вашингтона помогать Киеву.

Президент США Джо Байден сказал, что Вашингтон готов плотно сотрудничать с Украиной по основным вопросам.

Байден добавил, что хотел бы вновь посетить Украину.

По итогам переговоров, Джо Байден и Владимир Зеленский подписали совместное заявление о стратегическом партнерстве. Президент Украины, в частности, назвал строительство газопровода «Северный поток-2» больным вопросом для Киева. Зеленский считает, что Украина должна получить некие гарантии на случай его запуска.

Политолог Глеб Павловский считает, что встреча с Джозефом Байденом прошла удачно для президента Украины, хотя больших надежд на переговоры Зеленский не возлагал. Такое мнение Глеб Павловский высказал «Эху Москвы». Он добавил, что приоритет Украины для американской внешней политики не возрос, однако у Зеленского теперь есть подтверждение доброжелательных намерений США.