С сегодняшнего дня в России пенсионеры могут получить единовременные выплаты, которые пообещал президент Владимир Путин на фоне предвыборной кампании. Это 10 тысяч рублей. Напомним, что силовики должны получить в среднем по 15 тысяч. На эти цели из бюджета выделено около 450-ти миллиардов рублей.

Москвичи называют подкупом и предвыборной подачкой обещанные президентом Путиным единовременные выплаты. Мнения горожан выслушал корреспондент «Эха Москвы». Подавляющее число опрошенных нашим корреспондентом отказались назвать сумму, за которую согласились бы продать свой голос и поддержать ту или иную политическую силу.