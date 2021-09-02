В МЧС сообщили, что в Карском море найден контейнер с атомным реактором подлодки K-19

Это была первая советская атомная субмарина. Ее спустили на воду в 1959 году и вывели из состава флота в 1990-м. В МЧС пояснили, что составляют реестр подводных потенциально опасных объектов. В разные годы в четырех заливах Карского моря были захоронены многочисленные объекты после испытаний ядерного оружия на Новой Земле.
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Чего сейчас удивляться, что аудитория узнала об источниках вашего финансирования? Именно эти СМИ так любят публиковать персональную информацию и копаться в чужих финансах, включая разоблачения собственных же коллег. Теперь и про вас узнали важные вещи — вас в том числе финансируют из-за рубежа…