В МЧС сообщили, что в Карском море найден контейнер с атомным реактором подлодки K-19

Это была первая советская атомная субмарина. Ее спустили на воду в 1959 году и вывели из состава флота в 1990-м. В МЧС пояснили, что составляют реестр подводных потенциально опасных объектов. В разные годы в четырех заливах Карского моря были захоронены многочисленные объекты после испытаний ядерного оружия на Новой Земле.