Террористы из «Аль-Каиды» присоединились к талибам, которые атакуют представителей сопротивления

Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия». Бои идут на севере Афганистана, в провинции Панджшер. Это единственный регион страны, который не сдался боевикам. Движения «Талибан» и «Аль-Каида» признаны в России террористическими и запрещены.