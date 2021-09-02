В Нальчике активист без кистей рук признан виновным в нападении на силовиков

В материалах дела изначально говорилось, что он якобы душил одного из полицейских, пишет издание «Медиазона». Обвинение запросило для активиста Аслана Иритова, который выступал против продажи земель аула Вольный, два года колонии, он в итоге получил условный срок. По словам его соратников, на него завели уголовное дело после того, как в 2017 году силовики пришли в дому к Иритову и избили его вместе с семьей. Незадолго до этого он организовал сход местных жителей.
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