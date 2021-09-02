Министр природных ресурсов Александр Козлов ожидает, что в 2024 году в России полностью запретят одноразовый пластик

Это касается трубочек для коктейля, тарелок, стаканов, приборов, различной упаковки и ватных палочек, передает ТАСС. По мнению министра, процесс отказа от этих товаров пройдет достаточно легко, потому что для каждой позиции есть альтернатива. В Евросоюзе закон о запрете одноразовых изделий из пластика был принят в 2019 году для уменьшения мусора.