В Польше ввели чрезвычайное положение в приграничных с Белоруссией районах

Указ, подписанный президентом Анджеем Дудой, будет действовать 30 дней с возможностью продления. Зона ЧС затрагивает около 200 населенных пунктов в двух воеводствах Польши.

Указ запрещает в зоне действия любые массовые мероприятия и въезд лиц без постоянной регистрации в этом районе (в том числе журналистов). Нарушителей будет ждать арест либо штраф.

Кризис начался после того, как режим Александра Лукашенко в отместку за введенные против него европейские санкции начал пропускать нелегалов через белорусскую территорию в Евросоюз – число пытающихся пересечь границу выросло в десятки раз. Часть из них по-прежнему во временных лагерях в Польше и Литве, часть выслана обратно. Несколько десятков беженцев кочуют вдоль белорусско-польской границы, зажатые силовиками с обеих сторон, которые не пускают их ни в Польшу, ни обратно в Белоруссию. Власти Литвы объявили о начале строительства стены вдоль белорусской границы.

Режим ЧС вводится в Польше впервые с 1990-го года.