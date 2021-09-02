Депутат Морозов считает «Умное голосование» нарушающим законодательство, кандидаты не оплачивают агитацию в нем

Депутат Госдумы Антон Морозов считает «Умное голосование» нарушающим законодательство из-за того, что кандидаты не оплачивают агитацию в нем. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Это незаконная агитация, она никак не оплачена из фонда кандидата. И если Навальный или его команда рекомендуют поддержать того или иного кандидата, то это должно совершаться в рамках действующего законодательства. Но насколько мне известно, никто из кандидатов, которых они рекомендуют поддержать, не оплачивают им эту агитацию и никаких у них договорных отношений нет. Поэтому согласно действующему законодательству, это является незаконной агитацией, соответственно деятельность по поддержанию, проведению этой агитации, тоже незаконна», – считает Морозов.

Депутат прокомментировал заявление РКН о том, что отказ Apple и Google удалять приложение «Навальный» будет расцениваться как вмешательство в выборы. «Мне трудно судить, может там какое-то иностранное финансирование есть. Это же размещается на платформах из-за рубежа, поэтому очевидно именно к этому они придрались», – заключил он.

Роскомнадзор требует от американских компаний удалить приложение «Навальный».