Суд в Индии предложил объявить корову национальным символом

В этом случае их защита считалась бы правом проживающих в стране индуистов, для которых это священное животное. Как пишут местные СМИ, суд в городе Аллахабад выступил с такой инициативой на слушаниях по делу одного из жителей, обвиненного в краже и убийстве коровы. Судья заявил, что коровы в Индии имеют большое религиозное и культурное значение.