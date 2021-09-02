Президент Польши Анджей Дуда ввел режим ЧП на границе с Белоруссией

Указ означает запрет на массовые мероприятия и на въезд в приграничные населенные пункты за исключением их жителей. Это касается и журналистов, отмечает издание «Речь Посполита». Нарушителям будет грозить штраф или арест. Ранее на этой неделе к президенту обратился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий из-за сложной ситуации с мигрантами. По его словам, необходимо остановить агрессивные гибридные действия, которые проходят по сценарию, написанному в Минске.

