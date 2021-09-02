В Кремле назвали важным, чтобы Афганистан, захваченный «Талибаном», не стал прибежищем террористов

При этом движение «Талибан» признано в России террористическим и запрещено. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сказал газете «Известия» о необходимости принять в Афганистане энергичные меры, чтобы пресечь наркотраффик, передает «Интерфакс».