Российский МИД возмутился тем, что компании Google и Apple не удаляют из своих магазинов приложение «Навальный»

Это неприемлемо, особенно в преддверии выборов, сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает РИА Новости. Удалить это приложение ранее сегодня потребовал Роскомнадзор от американских компаний. В службе заявили, что отказ будет расцениваться как вмешательство в российские выборы.