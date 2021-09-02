Окончательный запрет на одноразовые пластиковые товары планируется ввести в России в 2024-м году, – сообщил глава Минприроды Александр Козлов. По его словам, меры будут приниматься постепенно, чтобы производители успели перестроиться. В Минпромторге ранее называли ограничения производства и оборота пластика крайней мерой. Чиновники этого ведомства считают, что акцент нужно сделать на переработке, чтобы предупредить экономические последствия для производителей таких товаров.