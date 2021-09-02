РКН будет расценивать как вмешательство в выборы отказ американских компаний удалять приложение «Навальный»

Роскомнадзор будет расценивать как вмешательство в российские выборы отказ американских компаний Apple и Google удалять приложение «Навальный». Ведомство пригрозило им уголовным преследованием, напомнив, что Фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционным политиком, признан в России экстремистской организацией.